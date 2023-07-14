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الجمعة 14 تموز 2023 ساعة 13:50

تواصل ردود الفعل على قرار برلمان اروبا ابقاء نازحي سوريا في لبنان

تواصل ردود الفعل على قرار برلمان اروبا ابقاء نازحي سوريا في لبنان
وقال في خطبة الجمعة في بيروت هدف من هذا القرار منعً وصول اللاجئين الى اروروبا من دون أن يأخذ في الاعتبار السيادة اللبنانية والتداعيات التي يؤدي إليها هذا القرار، والأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب عليه، والتي تزيد من مخاوف اللبنانيين وهواجسهم من رغبة دولية بتوطينهم في هذا البلد، ما يستدعي موقفاً لبنانياً ضاغطاً على الدول الأوروبية للعودة عن هذا القرار ودعوته للعمل، بدلاً من ذلك بتسهيل إعادتهم إلى وطنهم في الوقت الذي ندعو إلى استمرار التواصل مع الدولة السورية لإيجاد حل لهذه القضية ومنع تداعياتها.

وعلق النائب ملحم الحجيري على تصويت البرلمان الأوروبي على قرار دعم ابقاء النازحين السوريين في لبنان، فقال: لسنا مستعمرة أوروبية او مقاطعة غربية، بل نحن دولة لها سيادتها.

وبدوره استنكر المفتي الشيخ حسن شريفة خلال خطبة الجمعة في مسجد الصفا قرار الاتحاد الاوروبي بما يخص النازحين السوريين، مستغربا "كيف يقفلون أبوابهم في وجه النازحين ويتبرعون بلبنان ليكون ملجأ لهم، معتبرا أن تسييس الأمر للضغط على لبنان وسوريا أوضح ما يكون في هذا الملف.

وأشار الشيخ حسن شريفة الى ان الموقف اللبناني الموحد الرافض كان له وقعه الايجابي ، فحبذا لو تنسحب الايجابية على القضايا الحساسة العالقة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية تمهيدا لملء الفراغ القاتل في المراكز الشاغرة وانتظام عمل المؤسسات حيث بات التكليف هو القاعدة، والاصيل اصبح الاستثناء في زمن ما زالت المكابرة تخيم على المشهد السياسي العناد والكيدية وصلا إلى الذروة.

واستنكر الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان بحرا وبرا وجوا في وقت لا زلنا نسمع فيه أصوات تهاجم سلاح المقاومة، ونسيت هذه الأصوات أو تناسى أصحابها أنه لولا المقاومة، لما احسسنا بالعزة والكرامة ولا كانت تحررت ارض من اعتى عدو عرفه التاريخ.

والقرار الأوروبي فيه مس بالسيادة اللبنانية وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول واستقلالها، واستغرب من ان مراجع حكومية وأركان في الدولة لاذوا الصمت وبلعوا ألسنتهم حيال وقاحة البرلمان الاوروبي وقراره، وهو دأبهم متى كان انتهاك السيادة مصدره اميركا المتوحشة والغرب المستعمر، فيكونوا على استعداد للتفريط بكل شيء خدمة لهؤلاء ولحماية مصالحهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية.
رقم : 1069547
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