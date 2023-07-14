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الجمعة 14 تموز 2023 ساعة 13:58

خطيب جمعة طهران يدعو روسيا الى تصحيح موقفها حول الجزر الايرانية الثلاث

خطيب جمعة طهران يدعو روسيا الى تصحيح موقفها حول الجزر الايرانية الثلاث
وقال ابو ترابي في خطبتي صلاة جمعة طهران اليوم: نظرا الى العلاقات الاستراتيجية بين طهران وموسكو وميثاق منظمة شنغهاي للتعاون بشأن احترام وحدة أراضي الدول الأعضاء، يتوقع الشعب الايراني المسلم ان تسرع روسيا بتغير موقفها الأخير بشأن الجزر الإيرانية الثلاث.

وكانت الخارجية الايرانية قد اسدعت السفير الروسي لدى طهران أليكسي ديدوف يوم الاربعاء، وابلغته احتجاد الجمهورية الاسلامية الايرانية على مضمون البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون في الخليج الفارسي.
وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية، روسيا بتصحيح موقفها، واكدت ان الجزر الثلاث في الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من اراضي ايران.

من جهة اخرى تطرق ابو ترابي الى الاحتفال بعيد الغدير عيد الولاية والامامة في 18 ذي الحجة الاسبوع الماضي، وقال: احتفال الغدير الكبير بحضور الملايين من إخوتنا وأخواتنا كان تعبيرا عن الحب والصداقة والتمسك بحبل الإمامة والولاية وبطريقة ما كان خلق جبهة ثقافية واسعة بامكانها بالتأكيد تحويل التحديات الثقافية الكبيرة في البلاد الى فرص.
واضاف: آلاف الشباب خدموا في هذا الحضور المليوني، تم اقامة 1500 موكب في طهران و 1000 موكب في المدن لخدمة محبي أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام.
رقم : 1069548
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