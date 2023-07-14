الخارجية الروسية تستدعي السفير البولندي

وأضافت الخارجية الروسية: "خط وارسو العدواني تجاه بلادنا، الذي تجاوز كل الحدود المتحضرة، بما في ذلك التصرفات الاستفزازية ضد الدبلوماسيين الروس المعتمدين في بولندا، والاستيلاء على العقارات الدبلوماسية الروسية واختلاس الأموال من السفارة الروسية، يجبرنا على تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجوابية"، مشيرة إلى أنه "لن تبقى دون رد، أي خطوة عدائية من قبل السلطات البولندية ضد روسيا".



كما أشارت الوزارة إلى أن وارسو تلتزم بسياسة عدائية تجاه روسيا، وتشجع نظام النازيين الجدد الإجرامي في كييف وتضخه بالأسلحة، وتواصل الحملة من أجل القضاء الكامل على التراث العسكري السوفيتي في البلاد.



وشددت أنه "في هذه الظروف، يبدو أن استمرار عمل المكتب القنصلي البولندي الإضافي في سمولينسك غير ضروري".



وأضافت أنه "لن تمر أي خطوة عدائية للسلطات البولندية ضد روسيا من دون رد".



وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للحكومة الروسية، بأن الحكومة اتخذت قرارها بإغلاق الوكالة القنصلية البولندية في سمولينسك.