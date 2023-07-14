ذكرت وكالة "الأناضول" التّركيّة، أنّ "في إطار جهود السّلطات التّركيّة للكشف عن أنشطة تنظيم "داعش" الإرهابي وضبط عناصره في عموم البلاد، نفّذت فرق مكافحة الإرهاب التّابعة لمديرية أمن مرسين، عمليّة للقبض على 6 مشتبهين أجانب".



وأشارت إلى أنّ "هؤلاء الأجانب يواجهون تهمة ممارسة العمل المسلّح لصالح التّنظيم، والتّواصل مع عناصره خارج تركيا"، كاشفة أنّ "في إسطنبول، نفّذت فرق مكافحة الإرهاب عمليّة في الإطار نفسه، شملت 3 مناطق وأسفرت عن توقيف 28 أجنبيا".



ولفتت إلى أنّ "الفرق ضبطت أيضا مسدّسين بدون رخصة، كمية من الرّصاص، ومبلغا من العملات الأجنبية خلال تفتيش أماكن إقامة المشتبهين".