إصابة عشرات الفلسطينيين باختناقات اثر مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

وأفادت مصادر محلية بإطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين الذين خرجوا في مسيرة تخللها تأدية صلاة الجمعة؛ رفضا لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على عشرات الدونمات التابعة للقرية.



وتشهد قرية أم صفا هجوما متواصلا من المستوطنين منذ أسابيع، تمثل ذلك بإحراق منازل ومركبات المواطنين، بالإضافة لإطلاق الرصاص الحي صوب منازلهم ومنشآتهم، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



يُشار إلى أن الشاب عبد الجواد حمدان صالح (24 عاما) من قرية عارورة، استشهد يوم الجمعة الماضي متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي، خلال مواجهات اندلعت في أم صفا.