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الجمعة 14 تموز 2023 ساعة 17:35

حزب الله ناعيا الشيخ النابلسي:فقدان سماحته خسارة كبيرة لأهل العلم والمقاومة

حزب الله ناعيا الشيخ النابلسي:فقدان سماحته خسارة كبيرة لأهل العلم والمقاومة
وفي بيان له اليوم الجمعة ، قال حزب الله إن سماحة العلامة الراحل (رحمه الله) كان من مؤسسي العمل الإسلامي في لبنان، ومن العلماء النخبة الذين عملوا في سبيل التبليغ والهداية باذلًا لأجل ذلك علومه وعمره وكل ما أعطاه الله في هذه الدنيا من طاقة أو قدرة، لقد واكب الراحل الكبير وشارك في انطلاقة المقاومة الإسلامية بعد الاحتلال الإسرائيلي وكان صاحب المواقف الجريئة والشجاعة بوجه الاحتلال والداعي إلى وجوب مقاومته وتحمل في هذا السبيل أعباءً كبيرة وبقي طوال عمره إلى جانب المقاومة والمقاومين، وهو العالم الذي أسّس حوزة علمية في مجمع السيدة الزهراء (عليها السلام) الذي بناه وأشرف عليها من موقعه العلمي المميز كما عمل على تصنيف عدد كبير من المؤلفات في مجالات فقهية وعلمية عديدة.

واعتبر حزب الله أن فقدانه خسارة كبيرة لأهل العلم والمقاومة التي أحبّها وآمن بها طوال عمره، متقدمًا "من عائلته الكريمة وأبنائه الأعزاء وطلابه وسائر العلماء والحوزات بأسمى آيات العزاء سائلين الله تعالى أن يتغمّده برحمته الواسعة وأن يُلحقه بالسلف الصالح من العلماء الذين بذلوا أعمارهم في سبيل إعلاء شأن الدين وأن يحشره مع رسول الله (صلى الله عليه وعلى آل بيته) الطاهرين (عليهم السلام).
رقم : 1069582
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