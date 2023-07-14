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الجمعة 14 تموز 2023 ساعة 17:53

اليونيسيف: 11 طفلا يموتون أسبوعيا وهم يفرون من النزاعات نحو أوروبا

اليونيسيف: 11 طفلا يموتون أسبوعيا وهم يفرون من النزاعات نحو أوروبا
وأضافت المنظمة "جاء ذلك أثناء محاولتهم عبور طريق الهجرة المحفوف بالمخاطر في البحر الأبيض المتوسط، قادمين من شمال أفريقيا إلى أوروبا".

وأوضحت فيرينا كناوس، مسؤولة ملف الهجرة والنزوح في اليونيسيف، في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 وحده، توفي نحو 289 طفلا، أي ما يعادل وفاة 11 طفلا كل أسبوع.

وأضافت اليونيسيف أن نحو 11 ألفا و600 طفل وصلوا إلى شواطئ إيطاليا هذا العام قادمين من شمال أفريقيا، أغلبهم كانوا بمفردهم ودون عائلاتهم.

وأشارت كناوس إلى أن هذه الأرقام مدفوعة بالصراعات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغيرها من النزاعات في غرب أفريقيا، وحتى في المناطق البعيدة مثل أفغانستان.

وفي السياق ذاته، قالت إن الأطفال يموتون بسبب عدم وجود طرق آمنة وقانونية، إضافة إلى غياب آليات البحث والإنقاذ الفعالة لمنع مثل هذه الوفيات.

وأرجعت المسؤولة الأممية وفاة هؤلاء الأطفال إلى "تقاعس" بعض الحكومات.

وأردفت "يموت الأطفال لأنهم يائسون للغاية في بلدانهم"، مشددة على أن مثل هذه الوفيات "يمكن تفاديها ومنعها تماما".
رقم : 1069587
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