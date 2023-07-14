كنعاني: لقد سقط القناع عن وجه الصهاينة الدكتاتوريين

وكتب كنعاني في تغريدة على صفحته في تويتر، اليوم الجمعة، " ان الصهاينة المحتلين والمجرمين حاولوا لسنوات مديدة اظهار كيانهم الزائف بأنه الكيان الاكثر ديمقراطية في منطقة غرب آسيا".



واضاف" الان فان القناع قد سقط عن وجه الدكتاتوريين الصهاينة وان الرد على المحتجين هي القبضة الحديدية ".



وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية " ان قادة المحتجين قد حذروا نتنياهو بأن اسرائيل هي على حافة الهاوية ".



هذا وقد اعلن أعلن قادة الاحتجاجات المتصاعدة على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، إن "نتنياهو وحكومة الخراب يجرّون إسرائيل نحو الهاوية"، مضيفين أن "التكاليف الباهظة (لخطة الحكومة القضائية) في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات الدولية والشرخ المتفاقم في الأمة، واضحة بالفعل"، مطالبين "الإسرائيليين" بالنزول إلى الشارع.