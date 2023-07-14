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الجمعة 14 تموز 2023 ساعة 20:08

أبرز التطورات على الساحة السودانية 14-7-2023

أبرز التطورات على الساحة السودانية 14-7-2023
وحسب شهود عيان، إنّ" المعارك استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، وتدخل طيران الجيش السوداني لمساندة قواته البرية التي تسعى منذ أيام لتمشيط منطقتى بحري وأم درمان".

ونشرت قوات الدعم السريع مقاطع فيديو لما عدته نهاية معارك بحري، وزعمت أنها أسرت قائد القوة التابعة للجيش السوداني، الذي لم يصدر منه أي تعليق حتى الآن.

وبدأت الاشتباكات اليوم الجمعة، بعد يوم واحد من قمة دول الجوار التي دعت أطراف القتال لوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة التفاوض.

وفي مدينة أم درمان غرب العاصمة، سمع السكان أصوات قصف داوية اهتزت لها جدران المنازل، كما سمعوا تبادل إطلاق النيران من الأسلحة الخفيفة.

وفي السياق قال مجلس السيادة السوداني، إن الجيش على استعداد لوقف الحرب مع الدعم السريع شريطة توقف هجماته، وابتدار حوار سياسي يفضي إلى تكوين حكومة مدنية.

وتجئ هذه التصريحات بعد ساعات من انفضاض مؤتمر دول جوار السودان بالقاهرة والذي دعا لحل سياسي للأزمة في السودان بعد تطاول الحرب بين الجيش والدعم السريع كما حث على البدء في عملية سياسية شاملة تعيد الاستقرار للبلاد.

وحسبما نقل مصدر مطلع قررت القمة تشكيل آلية وزارية على مستوى وزراء الخارجية، لتعمل على وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول قابلة للتنفيذ لوقف القتال في السودان.

وقال مجلس السيادة في بيان ، إن الجيش مستعد لوقف العمليات العسكرية فورًا، إذا التزم الدعم السريع بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطريق وأعمال النهب.

وكان قائد الجيش السودان عبد الفتاح البرهان أعلن في وقت سابق إن العمليات العسكرية ضد الدعم السريع لن تتوقف ما لم يتم ابعاد هذه القوات خارج الخرطوم.

ويشن الطيران الحربي هجمات يومية على أهداف تمركز الدعم السريع في نواحي العاصمة الثلاثة، لكن عناصرها يعمدون للتحصن بمنازل المواطنين وسط الأحياء السكنية كما يتخذون من الأعيان المدنية كالمشافي والمجمعات السكنية العالية مواقعا للارتكاز ومهاجمة الجيش.

وتحدث البيان السيادي عن أن الجيش ملتزم بابتدار حوار سياسي، فور توقف الحرب، يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقال تنتهي بانتخابات يُشارك فيها جميع السودانيين.

وازدادت المخاوف من تمدّد المعارك، بعد انقطاع في خدمة الإنترنت بالخرطوم لمدة 8 ساعات، ولم يعرف بعد سببه، فيما يستمر حتى الآن تحليق طائرات الاستطلاع والطائرات المروحية في سماء المدينة.

تزامنا مع ذلك، يسود الهدوء الحذر مناطق أخرى في العاصمة، وتزداد التوقعات بمعارك قريبة بمنطقة الباقير، حيث يقع المعبر الرابط بين ولاية الخرطوم ولاية الجزيرة وسط السودان.

في الأثناء، تصاعدت الدعوات لمساندة الجيش السوداني في قتاله ضد "الدعم السريع" في بعض الولايات، وواصلت تلك الولايات فتح معسكرات التدريب ودعوة الشباب للقتال.
رقم : 1069600
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