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السبت 15 تموز 2023 ساعة 07:23
ايران.. اصابة 4 جنود من حرس الحدود اثر انفجار عبوة ناسفة
وقال المصدر : ان الحالة الصحية العامة لثلاثة من المصابين في هذا الحادث جيدة.
وتابع المصدر: نقل أحد المصابين إلى مركز المحافظة (زاهدان) للعلاج بعد تلقيه اسعافات اولية.
ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن هذه العملية حتى الآن.
مصدر :
وكالة الجمهورية الاسلامية للأنياء (ارنا)
رقم :
1069689
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