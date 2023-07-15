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السبت 15 تموز 2023 ساعة 07:23

ايران.. اصابة 4 جنود من حرس الحدود اثر انفجار عبوة ناسفة

ايران.. اصابة 4 جنود من حرس الحدود اثر انفجار عبوة ناسفة
وقال المصدر : ان الحالة الصحية العامة لثلاثة من المصابين في هذا الحادث جيدة.

وتابع المصدر: نقل أحد المصابين إلى مركز المحافظة (زاهدان) للعلاج بعد تلقيه اسعافات اولية.

ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن هذه العملية حتى الآن.
رقم : 1069689
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