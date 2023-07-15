ايران.. اصابة 4 جنود من حرس الحدود اثر انفجار عبوة ناسفة

وقال المصدر : ان الحالة الصحية العامة لثلاثة من المصابين في هذا الحادث جيدة.



وتابع المصدر: نقل أحد المصابين إلى مركز المحافظة (زاهدان) للعلاج بعد تلقيه اسعافات اولية.



ولم تعلن أي جماعة أو فرد مسؤوليتها عن هذه العملية حتى الآن.