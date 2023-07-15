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السبت 15 تموز 2023 ساعة 07:39

استشهاد 5 فلسطينيين واصابة 6 صهاينة خلال الاسبوع الماضي

استشهاد 5 فلسطينيين واصابة 6 صهاينة خلال الاسبوع الماضي
وخلال الفترة الممتدة ما بين بين 07-07-2023 حتى 13-07-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 182 أعمال مقاومة، بينها 15 عملية إطلاق نار، وإطلاق صاروخين، وعمليتي طعن أو محاولة طعن.

وأحرق الشباب الثائر 3 منشآت وآليات وأماكن عسكرية، إلى جانب تحطيم 10مركبات ومعدات للاحتلال في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

وألقى الشبان زجاجات حارقة ومفرقعات نارية في 4 مواقع، وتصدوا للمستوطنين في 20 منطقة بالضفة الغربية.

كذلك فجر مقاومون 4 عبوات محلية الصنع في قوات الاحتلال، بينما اندلعت 63 مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها 57 عملية إلقاء حجارة.

والشهداء الذين ارتقوا خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية هم: خيري محمد شاهين (34 عامًا)، وحمزة مؤيد مقبول (32 عامًا) من نابلس، أحمد ياسين غيظان 19 عاماً، وعبد الجواد حمدان صالح (24 عاما)، وبلال ابراهيم قدح (33 عاما) من رام الله.
مصدر : وكالات
رقم : 1069695
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