ألمانيا: المفاوضات جارية بشكل مكثف لإنهاء النزاع في أوكرانيا

وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن بيربوك تحدثت أمس الجمعة في منتدى للقراء في مدينة كيمنتس بألمانيا، مع فلاديمير كليتشكو، شقيق عمدة كييف، فيتالي كليتشكو. وعندما سأل الحضور عن الموعد المناسب لمفاوضات السلام، قالت الوزيرة إنها "تجريها كل يوم".



ويروج فلاديمير زيلينسكي لـ"خطة سلام" مؤلفة من 10 نقاط من بينها السلامة الإشعاعية والنووية والأمن الغذائي، والطاقة والإفراج عن جميع الأسرى والمبعدين، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا.



وروّج زيلينسكي للخطة المذكورة للمرة الأولى خلال قمة مجموعة الـ20 التي عقدت في إندونيسيا، في نوفمبر عام 2022 .



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائماً على الحوار؛ لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطراً آنيا أو مستقبلياً، على أمنها وأمن شعبها.



وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن عبارة بوتين، التي قال فيها، إنه كلما طال أمد المفاوضات، زادت صعوبة الاتفاق؛ يجب أن تؤخذ على محمل الجد.