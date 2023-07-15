الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 تموز 2023 ساعة 08:12

ألمانيا: المفاوضات جارية بشكل مكثف لإنهاء النزاع في أوكرانيا

ألمانيا: المفاوضات جارية بشكل مكثف لإنهاء النزاع في أوكرانيا
وذكرت وسائل إعلام ألمانية، أن بيربوك تحدثت أمس الجمعة في منتدى للقراء في مدينة كيمنتس بألمانيا، مع فلاديمير كليتشكو، شقيق عمدة كييف، فيتالي كليتشكو. وعندما سأل الحضور عن الموعد المناسب لمفاوضات السلام، قالت الوزيرة إنها "تجريها كل يوم".

ويروج فلاديمير زيلينسكي لـ"خطة سلام" مؤلفة من 10 نقاط من بينها السلامة الإشعاعية والنووية والأمن الغذائي، والطاقة والإفراج عن جميع الأسرى والمبعدين، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا.

وروّج زيلينسكي للخطة المذكورة للمرة الأولى خلال قمة مجموعة الـ20 التي عقدت في إندونيسيا، في نوفمبر عام 2022 .

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائماً على الحوار؛ لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطراً آنيا أو مستقبلياً، على أمنها وأمن شعبها.

وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن عبارة بوتين، التي قال فيها، إنه كلما طال أمد المفاوضات، زادت صعوبة الاتفاق؛ يجب أن تؤخذ على محمل الجد.
مصدر : وكالات
رقم : 1069702
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
فتح أذرع الدول الخلیجیة لـ‘بوتين‘‘
فتح أذرع الدول الخلیجیة لـ‘بوتين‘‘
أنشطة ‘‘فاغنر‘‘ في سوريا... بين الماضي والمستقبل
أنشطة ‘‘فاغنر‘‘ في سوريا... بين الماضي والمستقبل
15 تموز 2023
كيف فضح وزير الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ مستقبل الكيان؟
كيف فضح وزير الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ مستقبل الكيان؟
15 تموز 2023
خطيب جمعة طهران يدعو روسيا الى تصحيح موقفها حول الجزر الايرانية الثلاث
خطيب جمعة طهران يدعو روسيا الى تصحيح موقفها حول الجزر الايرانية الثلاث
14 تموز 2023
الإعلام العبري: نجح السيد نصرالله بفرض معادلة
الإعلام العبري: نجح السيد نصرالله بفرض معادلة 'كاريش' على البر
14 تموز 2023
كيف تلقى الاحتلال تحذيرات السيد نصرالله الأخيرة؟
كيف تلقى الاحتلال تحذيرات السيد نصرالله الأخيرة؟
14 تموز 2023
رئيسي يؤكد اهمية العلاقات مع دول القارة الافريقية
رئيسي يؤكد اهمية العلاقات مع دول القارة الافريقية
14 تموز 2023
استقبال الرئيس رئيسي في زيمبابوي بنشيد "سلام يا مهدي"
استقبال الرئيس رئيسي في زيمبابوي بنشيد "سلام يا مهدي"
13 تموز 2023
الأهداف الاقتصادية للرئيس الإيراني خلال زيارته للقارة السوداء
الأهداف الاقتصادية للرئيس الإيراني خلال زيارته للقارة السوداء
13 تموز 2023
الإعلام العبري: الاحتجاجات تتزايد في إسرائيل
الإعلام العبري: الاحتجاجات تتزايد في إسرائيل
13 تموز 2023
مساعدة الرئيس الايراني: ملف جريمة القصف الكيمياوي لمدينة سردشت مازال مفتوحا
مساعدة الرئيس الايراني: ملف جريمة القصف الكيمياوي لمدينة سردشت مازال مفتوحا
13 تموز 2023
هل تتأثر العلاقات الروسية التركية بعد السماح بعودة قادة في كتيبة "آزوف" إلى أوكرانيا؟
13 تموز 2023
كيف فضح ممثل الاتحاد الأوروبي جرائم ‘‘إسرائيل‘‘ في جنين؟
كيف فضح ممثل الاتحاد الأوروبي جرائم ‘‘إسرائيل‘‘ في جنين؟
13 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
فتح أذرع الدول الخلیجیة لـ‘بوتين‘‘
أنشطة ‘‘فاغنر‘‘ في سوريا... بين الماضي والمستقبل
كيف فضح وزير الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ مستقبل الكيان؟
كيف تلقى الاحتلال تحذيرات السيد نصرالله الأخيرة؟