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السبت 15 تموز 2023 ساعة 09:22

قائد الجيش الباكستاني يزور طهران

قائد الجيش الباكستاني يزور طهران
جاء ذلك في بيان أصدرته العلاقات العامة للجيش الباكستاني، أمس الجمعة.

وقال البيان إن "قائد الجيش الجنرال سيد عاصم منير توجه، الجمعة، في زيارة رسمية تستغرق يومين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي قائد الجيش الباكستاني كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران خلال هذه الزیارة.

وأوضح أن منير سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين المسائل الثنائية فيما يتعلق بالتعاون في مجالات الأمن والدفاع.

وتأتي الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الأهمية التي توليها باكستان لعلاقاتها مع إيران، وفق الصحيفة نفسها.

ويأتي الاجتماع بعد شهر من عقد الصين وباكستان وإيران أول حوار لمكافحة الإرهاب في بكين، ما يشير إلى ظهور تحالفات جديدة في المنطقة، بحسب المصدر نفسه.

جدير بالذكر أن الأدميرال شهرام إيراني قائد القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان قد وصل الى إسلام آباد في 18 يونيو الجاري في زيارة رسمية استمرت 3 أيام والتقى خلالها بقادة القوات البحرية والجوية الباكستانية.
مصدر : وكالات
رقم : 1069723
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