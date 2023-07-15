وزير الطاقة: لن نتنازل عن حصة إيران فيما يتعلق بنهر هيرمند

وأضاف محرابيان على هامش ازاحة الستار عن عداد مراقبة الموارد المائية في البلاد: على الرغم من المشاورات العديدة بشأن إطلاق المياه، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد.



وتابع: إن رئيس الجمهورية اية الله رئيسي يؤكد هذا الموضوع وطلب من جميع المسؤولين الاهتمام بهذا الأمر.



وأشار وزير الطاقة: انه على الرغم من عدم إعمال حقوق المياه، فإننا نتخذ الإجراءات اللازمة لتوفير المياه.



وأدرج محرابيان أهم الإجراءات لنقل المياه من طبقة تهلاب الجوفية في سيستان وبلوجستان وقال: يحتوي خزان تهلاب على الكثير من المياه ويمكنه توفير جزء من احتياجات هذه المحافظة.



وسمى الخطوة التالية بنقل المياه من بحر عمان وقال: يتم تنفيذ هذا العمل بسرعة.