رئيس الاركان الايراني يستقبل قائد الجيش الباكستاني

واجرى قائد الجيش الباكستاني الذي يزور ايران على رأس وفد عسكري رفيع ، في هذا اللاء محادثات مع اللواء باقري تمحورت حول تعزيز العلاقات في مجال التعاون العسكري والتدريبي والدفاعي والامني.



وأكد اللواء باقري خلال هذا اللقاء على الخلفية التاريخية للعلاقات الايرانية الباكستانية ، واعتبر انها تمهد لتطوير العلاقات والتعاون الثنائي في شتى المجالات.



كما شدد اللواء باقري على اهمية تطوير العلاقات العسكرية بين ايران وباكستان ، واكد على اهمية توسيع هذه العلاقات في مجال التدريب والعلاقات الدفاعية والامنية المشتركة بين البلدين في المنطقة.



هذا ومن المقرر ان يلتقي قائد الجيش الباكستاني بمسؤولين ايرانيين آخرين ايضا.