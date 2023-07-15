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السبت 15 تموز 2023 ساعة 13:45

اللواء باقري يؤكد على زيادة التفاعلات الدفاعية والأمنية بين إيران وباكستان

اللواء باقري يؤكد على زيادة التفاعلات الدفاعية والأمنية بين إيران وباكستان
وزار قائد الجيش الباكستاني الجنرال "عاصم منير" صباح اليوم السبت على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والتقى مع رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية "اللواء محمد باقري".

وعقد هذا الاجتماع بهدف زيادة التفاعلات الثنائية من أجل تطوير التعاون العسكري والتعليمي والدفاعي والأمني.

وأشار اللواء باقري في هذا الاجتماع إلى الخلفية التاريخية للدولتين الجارتين، إيران وباكستان، كأساس لتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات.

كما أشار إلى أهمية تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين وأكد على زيادة التفاعلات التعليمية والدفاع المشترك والعلاقات الأمنية بين البلدين على المستوى الإقليمي.

وسيلتقي قائد الجيش الباكستاني بعد لقائه مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لبلدنا، بمسؤولين آخرين في الجمهورية الإسلامية الایرانیة.
رقم : 1069771
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