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السبت 15 تموز 2023 ساعة 13:57

روسيا : استفزازات واشنطن وحلفائها سبب إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

روسيا : استفزازات واشنطن وحلفائها سبب إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية
وشدد الدبلوماسي الروسي، في حديث للصحفيين اليوم السبت، على أن كوريا الشمالية ترد بهذا الشكل على تصرفات الغرب.

وأضاف: "موقفنا معروف، وقمنا بإعلانه مجددا. كل عمليات الإطلاق والاستعدادات العسكرية الأخرى - هي رد فعل على الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها. إنهم في الواقع يستفزون كوريا الشمالية ويتم دفعها لبناء قوتها الدفاعية".

وتابع نائب الوزير الروسي، أن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين تتحققان من صحة معلومات زعمت بسقوط صاروخ كوري شمالي في المنطقة الاقتصادية الخالصة لروسيا.

وقال رودينكو: "على حد علمي، يواصل زملائي من وزارة الدفاع التحقيق في هذا الأمر، لكن حتى الآن ليس لدينا معلومات واضحة عن سقوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية لروسيا".
رقم : 1069780
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