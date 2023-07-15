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السبت 15 تموز 2023 ساعة 14:20

ايران، تزيح الستار عن طائرات مسيرة لاستخدامات زراعية

ايران، تزيح الستار عن طائرات مسيرة لاستخدامات زراعية
في اطار نجاح الشركات المعرفية الايرانية في المجالات العلمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات والطاقات الشابة؛ مرةً اخرى انجاز جديد في صناعة طائرات مسيّرة تستخدم للاغراض الزراعية.

وازيح الستار عن المسيّرة الايرانية 'بليكان اثنين' والتي تتمتع بقدرات فريدة مثل الدفع الصناعي المقاوم للماء والغبار، والأذرع القابلة للفصل والتحضير في دقيقتين، ورش هكتارين لكل تحليق، وتغطية أفقية من خمسة الى ستة أمتار، والقدرة على تركيب جميع أنواع الوحدات الزراعية، الى جانب ضخ ستة لترات في الدقيقة كما تتمتع ببرنامج ذكي للكشف عن مسار التحليق.

هذه المسيّرات لديها تطبيقات مزدوجة لرش المحاصيل والأراضي الزراعية والبحث في المزارع مع امكانية معالجة الصور في مجالات رسم الخرائط واكتشاف الآفات الزراعية.

كما أنّ الطائرة المسيّرة الزراعية تساهم في خفض التكلفة في عملية رش السموم وزراعة البذور، وهذه الطائرات بدون طيار قادرة على حمل المبيدات والأسمدة السائلة والمبيدات المختلفة للمنتجات الزراعية.

وجاء إزاحة ايران الستار عن الطائرة المسيرة الحديثة بليكان 2، جاء علی هامش زيارة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الی افريقيا.
رقم : 1069783
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