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السبت 15 تموز 2023 ساعة 14:22

السجن المؤبد لأمريكي على ارتباط بتنظيم داعش

السجن المؤبد لأمريكي على ارتباط بتنظيم داعش
وقالت الوزارة إن ميرساد كانديك (40 عاما) كان عنصراً رفيع المستوى في التنظيم بين عامي 2013 و2017 أثناء سيطرته على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.

وقد غادر نيويورك عام 2013 وسافر إلى سوريا حيث انضم إلى تنظيم داعش وصار مقاتلاً في بلدة حريتان قرب مدينة حلب.

وأضافت الوزارة أنه تم توجيهه بعد ذلك للانتقال إلى تركيا للمساعدة في تهريب مقاتلين أجانب وأسلحة للتنظيم إلى سوريا.

كما كان “أميرا” في إعلام التنظيم التي تولى نشر دعايتها ورسائل التجنيد فيها عبر الإنترنت، بما في ذلك عبر أكثر من 120 حساب تويتر.

وقالت وزارة العدل إنه بصفته مجنِّداً “أرسل آلاف المتطوعين من مقاتلي تنظيم داعش من دول غربية إلى الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم في سوريا وأماكن أخرى في الشرق الأوسط”.

أحد المتطوعين الذين جندهم هو رسلان أساينوف من نيويورك، وقد صار قناصا في التنظيم وأدين في شباط/فبراير بتقديم دعم مادي لمجموعة إرهابية مصنَّفة.

ومن المجنَّدين الآخرين الفتى الأسترالي جيك بيلاردي الذي تم استدراجه للانضمام إلى التنظيم عام 2014 قبل أن يقتل أكثر من 30 عسكريا عراقيا في هجوم انتحاري في آذار/مارس 2015.

بحلول أوائل عام 2017، كان ميرساد كانديك يختبئ في البوسنة تحت اسم مستعار، قبل توقيفه في تموز/يوليو 2017 في سراييفو ثم تسليمه إلى الولايات المتحدة بعد ثلاثة أشهر.

وكان قد أدين في محاكمة أمام هيئة محلفين في أيار/مايو 2022 بالتآمر وخمس تهم أخرى على خلفية تقديم دعم لتنظيم داعش.
رقم : 1069784
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