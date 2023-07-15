نقل رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو للمشفى بشكل عاجل

واضافت وسائل الإعلام العبرية انه وصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع موكبه إلى مستشفى شيبا في "تل أبيب" بعد شعوره بوعكة صحية.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "بعد شعوره بتوعك، وصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى غرفة الطوارئ في مستشفى شيبا في تل هشومير".



وقال مكتب نتنياهو في بيان مقتضب إن "حالته جيدة ويخضع لفحص طبي"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مقربين لنتنياهو قولهم إنه نُقل من منزله في قيصرية (شمال) حيث يقضي عطلة السبت إلى المستشفى، وإنه وصل إلى هناك وهو في وعيه.