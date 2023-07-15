الصفحة الرئيسية
0
السبت 15 تموز 2023 ساعة 19:12

روسيا تطالب كييف بالإفراج الفوري عن المطران بافل

روسيا تطالب كييف بالإفراج الفوري عن المطران بافل
وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان لها اليوم السبت: "نطالب نظام كييف بالتقيد الصارم بالتزاماته القانونية الدولية، والإفراج الفوري عن المطران بافل، الذي يعاني من مرض خطير، وتقديم الرعاية الطبية المناسبة له".

وشدد البيان على أن حبس المطران مظهر جديد من مظاهر "التعسف السياسي وغياب القانون في أوكرانيا، والانتهاك الصارخ والممنهج لحقوق المسيحيين الأرثوذكس من قبل نظام كييف، بما يتعارض مع عدد من الوثائق القانونية الدولية المتعارف عليها عالميا".

وتابع: "المحاكمة الجائرة دبرتها السلطات والإجراءات القاسية التي اتخذتها لطرد المؤمنين من كييف - بيشيرسكايا لافرا تندرج في السياق نفسه وتهدف إلى تدمير الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية القانونية، التي تجمع في صفوفها عشرات ملايين الناس".

وأعرب البيان عن أسف موسكو لحقيقة أن "الضغط المستمر غير المسبوق بدوافع سياسية على الكنيسة الأرثوذكسية الكنسية والفظائع المرتكبة ضد الرهبان والمقدسات في كييف - بيشيرسكايا لافرا، لا تتلقى تقييما واضحا من الهيئات الدولية ذات الصلة"، وحثت الخارجية الروسية تلك الهيئات على "التخلي عن المعايير المزدوجة واتخاذ موقف مبادئ وفقا لصلاحياتها".

في وقت سابق، وافقت محكمة في كييف على طلب جهاز أمن الدولة الأوكراني واستبدلت الإقامة الجبرية للمطران بافل بالحبس مع إمكانية تقديم كفالة قدرها 33 مليون هريفنا (أكثر من 900 ألف دولار).

وفقًا لوسائل إعلام أوكرانية، فقد قضت المحكمة باحتجاز المطران حتى 14 أغسطس. طلب مكتب المدعي العام من المحكمة إيداعه في الحبس حتى الأول من سبتمبر مع إمكانية دفع كفالة بمبلغ 60 مليون هريفنا (1.64 مليون دولار).

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن قرار المحكمة هذا مرتبط بتقديم اتهامات جديدة مفتعلة ضد المطران بافل بأنه شكك في "سيادة أوكرانيا" ونفى "العدوان" من جانب روسيا. يواجه بافل عقوبة تصل إلى 8 سنوات سجنا.
رقم : 1069821
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله يبعث رسالة شكر الى قائد الثورة الاسلامية
السيد نصر الله يبعث رسالة شكر الى قائد الثورة الاسلامية
السيد العربي الذي أذلّ "إسرائيل".. إسأل عنه يسرائيل كاتس!
السيد العربي الذي أذلّ "إسرائيل".. إسأل عنه يسرائيل كاتس!
15 تموز 2023
كيف دُفنت الآلة الحربية الصهيونية في مستنقع جنين؟
كيف دُفنت الآلة الحربية الصهيونية في مستنقع جنين؟
15 تموز 2023
فتح أذرع الدول الخلیجیة لـ‘بوتين‘‘
فتح أذرع الدول الخلیجیة لـ‘بوتين‘‘
15 تموز 2023
أنشطة ‘‘فاغنر‘‘ في سوريا... بين الماضي والمستقبل
أنشطة ‘‘فاغنر‘‘ في سوريا... بين الماضي والمستقبل
15 تموز 2023
كيف فضح وزير الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ مستقبل الكيان؟
كيف فضح وزير الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ مستقبل الكيان؟
15 تموز 2023
خطيب جمعة طهران يدعو روسيا الى تصحيح موقفها حول الجزر الايرانية الثلاث
خطيب جمعة طهران يدعو روسيا الى تصحيح موقفها حول الجزر الايرانية الثلاث
14 تموز 2023
الإعلام العبري: نجح السيد نصرالله بفرض معادلة
الإعلام العبري: نجح السيد نصرالله بفرض معادلة 'كاريش' على البر
14 تموز 2023
كيف تلقى الاحتلال تحذيرات السيد نصرالله الأخيرة؟
كيف تلقى الاحتلال تحذيرات السيد نصرالله الأخيرة؟
14 تموز 2023
رئيسي يؤكد اهمية العلاقات مع دول القارة الافريقية
رئيسي يؤكد اهمية العلاقات مع دول القارة الافريقية
14 تموز 2023
استقبال الرئيس رئيسي في زيمبابوي بنشيد "سلام يا مهدي"
استقبال الرئيس رئيسي في زيمبابوي بنشيد "سلام يا مهدي"
13 تموز 2023
الأهداف الاقتصادية للرئيس الإيراني خلال زيارته للقارة السوداء
الأهداف الاقتصادية للرئيس الإيراني خلال زيارته للقارة السوداء
13 تموز 2023
الإعلام العبري: الاحتجاجات تتزايد في إسرائيل
الإعلام العبري: الاحتجاجات تتزايد في إسرائيل
13 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
كيف دُفنت الآلة الحربية الصهيونية في مستنقع جنين؟
فتح أذرع الدول الخلیجیة لـ‘بوتين‘‘
أنشطة ‘‘فاغنر‘‘ في سوريا... بين الماضي والمستقبل
كيف فضح وزير الحرب ‘‘الإسرائيلي‘‘ مستقبل الكيان؟