السودان.. معارك محتدمة ولا حل في الأفق!

ووقعت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع حول أحياء حمد النيل والمنصورة والمهندسين جنوبي أم درمان. فيما قصفت طائرات الجيش مواقع في حي المحمدية جنوبي المدينة الرياضية وفي جنوب الحزام الأخضر.



وكان الطرفان المتحاربان قد خاضا اشتباكات عنيفة في مدينة بحري شمال الخرطوم الجمعة. هذا وقالت منظمات حقوقية سودانية إن هناك أدلة على احتجاز قوات الدعم السريع نحو خمسة آلاف شخص في ظروف غير إنسانية.



جبهة المعارك هي الأعنف مع دخولها شهرها الرابع؛ وشملت اشتباكات في مناطق بالعاصمة الخرطوم حول أحياء حمد النيل والمنصورة والمهندسين جنوبيَ أم درمان؛ فيما قصفت طائرات الجيش مواقع في حي المحمدية جنوبي المدينة الرياضية وفي جنوب الحزام الأخضر.



يتحدث الجيش عن تقدم ملحوظ في المعارك في مدينة الخرطوم بحري وجنوبي الخرطوم؛ وعمليات نوعية ناجحة لتنظيف جيوب التمرد من المليشيا.. يقصد الدعم السريع.. التي بدورها أعلنت مقتل المئات من جنود الجيش والاستيلاء على عشرات المركبات والاليات العسكرية وأسر العشرات من أفراد القوة المهاجمة اثناء صد هجوم بمدينة بحري بالعاصمة الخرطوم.



وبينما يتجدد مشهد الحرب يدور الحديث عن ضرورة إيقافها في أروقة السياسة، وفي اتصال هاتفي، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي فيصل بن فرحان التزامهما بإنهاء الصراع في السودان.



وقالت الخارجية الأميركية إن بلينكن بحث مع بن فرحان الوضع في السودان، والاحتياجات الإنسانية هناك، كما ناقش الوزيران التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وتتشارك الرياض وواشنطن العمل على حلحلة الصراع في السودان، حيث رعى الجانبان سلسلة هدنات إنسانية بين الجانبين، لم يلتزم بها طرفا الصراع.



بدورها، تتحدث الأمم المتحدة عن زيادة مقلقة في حالات الاعتداء.. وتطالب بمضاعفة الجهود لضمان ألا يتحول الصراع إلى حرب أهلية وحشية لا نهاية لها.



إنسانيا، أفادت منظمات حقوقية سودانية انّه هناك أدلة على احتجازِ قوات الدعمِ السريع نحو خمسة آلاف شخص بينهم ثلاثة الاف وخمسمئة مدني في ظروف غيرِ إنسانية.



وأضافت هذه المنظمات -التي رفضت كشف هويتها خوفا من الملاحقة- أن من بين المدنيين المحتجزين نساء وأشخاصا من جنسيات أجنبية.



يشار إلى أنه منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تجري اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.



وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.



واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.



وكان مقررا التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لإنهاء الأزمة في السودان، في الأول من أبريل/ نيسان الماضي، إضافة إلى التوقيع على الوثيقة الدستورية في السادس من الشهر نفسه، وهذا ما لم يحصل بسبب خلافات في الرؤى بين قادة القوات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع، فيمايتصل بتحديد جداول زمنية لدمج قوات الدعم السريع داخل الجيش.