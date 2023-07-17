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الاثنين 17 تموز 2023 ساعة 07:36

السفير الايراني ببغداد يلتقي مستشار الامن القومي العراقي

السفير الايراني ببغداد يلتقي مستشار الامن القومي العراقي
وتباحث الجانبان حول تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين بغداد وطهران، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الجارين.

وجرى البحث خلال اللقاء ايضا حول ملف تأمين الحدود بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتهريب، فضلا عن بحث القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وكان سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، قد التقى في مقر السفارة، السفير الإيطالي ماوريتسيو كريكانتي.

واشار الجانبان خلال اللقاء الذي جرى الاحد، إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، وأكدا على ضرورة توسيع العلاقات الثنائية.

ورحب سفيرا البلدين بالعملية الإيجابية للحكومة العراقية وأجراءات رئيس الوزراء ، وقيما شروط التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.

وانتقد آل صادق في هذا الاجتماع السلوك المزدوج لبعض الدول الأوروبية في مجال حقوق الإنسان وطالب برد فعل الحكومات الأوروبية تجاه جرائم الكيان الصهيوني.
مصدر : وكالات
رقم : 1070104
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