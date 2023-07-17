الأدميرال إيراني: لم نكشف بعد عن معظم إنجازات الدورية البحرية 86

وتابع المسؤول في هذه الكلمة قائلا: ان سلاح البحر في جيش ايران الاسلامية أثبت للشعب الايراني أنه ينفذ أية مهمة توكل اليه بكل قوة واقتدار ويخرج منها مرفوع الرأس.



وشدد الأدميرال " ايراني " على أن أكبر فخر لدورية 86 هو أنها نفذت كل الأوامر التي أصدرها القائد العام للقوات المسلحة سماحة الامام الخامنئي (مد ظله‌ العالي) بحذافيرها.

وشدد على أن انجازات الدورية 86 تحتوي على أبعاد واسعة النطاق على الصعيدين الاقليمي والدولي، مشيرا الى الشبهات الكثيرة التي اختلجت في أذهان أعداء ايران الاسلامية بخصوص المهمة الناجحة لهذه الدورية، وقال: اننا أحجمنا عن ذكر الكثير من الانجازات التي حصلنا عليها في هذه المهمة.



وأشار قائد سلاح البحر في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الاستقبال المنقطع النظير الذي لقيه منتسبو الدورية 86 وأدخل السرور في أنفسهم وكل العاملين في سلاح البحر، وقال: ان هذه الدورية رفعت راية ايران الاسلامية التي ترمز الى ديانة الشعب الايراني خفاقة في كل مكان دخلته من العالم.