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الاثنين 17 تموز 2023 ساعة 12:48

الرئيس الإيراني يفتتح أهم محطة كهرومائية في البلاد

الرئيس الإيراني يفتتح أهم محطة كهرومائية في البلاد
ويتوقع الخبراء ان يساهم افتتاح هذين المشروعين في انطلاق حملة تطوير وانماء كبيرة في هذه المنطقة حيث يؤمن هذا السد الذي يبلغ سعته مليارين و300 مليون متر مكعب من المياه، مياه الشرب والمياه التي يحتاجها القطاع الصناعي في هذه المحافظة ، بالاضافة الى مياه الري لـ 140 الف هكتار من المزارع في محافظات كهكيلوية وبوير احمد وخوزستان (جنوب غرب) وبوشهر (جنوب).

كما تؤمن محطة انتاج الطاقة الكهربائية التابعة لهذا السد انتاج 482 غيغابايت ساعة من الكهرباء ، بالاضافة الى توفير امكانية احتواء السيول الموسمية التي تجتاح الاراضي في محافظة كهكيلوية وبوير احمد ، كما توفر البحيرة المتشكلة خلف هذا السد امكانية انشاء منتجعات سياحية في المنطقة بالاضافة الى تربية الاسماك.

ويعتبر سد ومحطة كهرباء " تشم شير" أكبر محطة كهرومائية في ايران ومن المتوقع ايصال الكهرباء المنتجة في هذه المحطة الى الشبكة العامة للكهرباء في ايران بعد انشاء خط نقل بطول 17/5 كيلومتر من سد "تشم شير" الى منطقة "امام زادة جعفر".

ويبعد هذا السد 25 كيلومترا عن مدينة كجساران وبني على نهر زهرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1070160
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