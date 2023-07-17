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الاثنين 17 تموز 2023 ساعة 12:50

وزير الخارجية الايراني: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة بخصوص أفغانستان

وزير الخارجية الايراني: مستعدون للتعاون مع الأمم المتحدة بخصوص أفغانستان
وفي لقائه مع السياسي والدبلوماسي التركي منسق بعثة التقييم الخاصة لأفغانستان من قبل الأمين العام للأمم المتحدة "فريدون هادي سينيرلي أوغلو" وفي معرض ترحيبه لتولي "سينيرلي أوغلو" هذه المهمة ، اعتبر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان بأن تشكيل حكومة شاملة ومكافحة الإرهاب في أفغانستان أمرا مهما .

و أكد على الحاجة إلى دعم المبادرات الإقليمية وخاصة في إطار الجيران من أجل المساعدة في حل التحديات في أفغانستان.

ولفت امير عبد اللهيان إلى أن أفغانستان بحاجة إلى حلول عاجلة وإذا لم يول المجتمع الدولي اهتماما جادا بالتحديات الأمنية لهذا البلد بسبب تحركات الجماعات الإرهابية فإن عواقبها السلبية ستؤثر على المنطقة والعالم أجمع.

ووصف وزير الخارجية مهمة "سينيرلي أوغلو "بالمهمة الثقيلة والصعبة في ظل الوضع الحالي معربا عن أمله في أن يقدم تقييم أكثر دقة للواقع الافغاني وأن ينهي مهمته هذه بنجاح نظرا للخبرة المفيدة والدعم المهني الذي يتمتع بهما سينيرلي أوغلو.

ومن جانب آخر أعرب "سينيرلي أوغلو" في هذا اللقاء عن ارتياحه لفرصة تبادل الآراء والتحدث مع وزير خارجية الجمهورية الإيرانية الإسلامية من خلال عرض تقييمه لتطورات وظروف أفغانستان في مختلف الأبعاد السياسية والأمنية ،مؤكدا على إرادة الأمم المتحدة في دعم المبادرات الإقليمية وإطار عمل الجيران على المساعدة في تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد.
مصدر : وكالات
رقم : 1070161
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