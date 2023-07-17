جبهة العمل: المقاومة الفلسطينية باتت تبهرنا بعملياتها النوعية

وأشارت الجبهة الى أن "توسع ميادين القتال والعمليات هو دليل واضح على جهوزية المقاومة العالية، وعلى هامش حرکتها وتحركها في مدن الضفة الغربية كلها ما أربك العدو وقيادته السياسية والأمنية والعسكرية وجعله في قلق وتخبط مستمر".



وحيت الجبهة "المقاومين الأبطال في ساحات القتال، الذين يذيقون العدو البأس بشكل شبه يومي"، مشيدة "باستمرار تراكم قوة المقاومة بمختلف فصائلها في ضفة العزة، ولاسيما بعد معركة ثأر جنين والعمليات النوعية التي تلتها، وكذلك إطلاق صاروخي قسام 1 من مدينة جنين إلى مغتصبة شاکید ما دب الرعب وما زال في نفوس وصدور المستوطنين الصهاينة الذين ينتظرهم مصيران إما مغادرة فلسطين أو الموت فيها".