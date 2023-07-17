بيسكوف: بوتين أصدر تعليمات لتنظيم حركة السير في اتجاه القرم

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس بوتين تقارير من هؤلاء المسؤولين حول عواقب الهجوم الإرهابي على جسر القرم".



وأضاف بيسكوف، أن الرئيس بوتين أصدر تعليمات لتنظيم حركة السير في اتجاه القرم في ظل الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وأوعز بتقديم العون والمساعدة للمواطنين المتواجدين على الطريق.



وبتوجيه من الرئيس الدولة، توجه خوسنولين بالطائرة إلى المنطقة وبعد التعرف على الوضع، سيقدم الأخير تقريره خلال اجتماع بالفيديو برئاسة بوتين في السابعة مساء.



في وقت سابق، أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أن ما وقع بجسر القرم فجر اليوم الاثنين هو هجوم إرهابي نفذته مسيرتان بحريتان أوكرانيتان.



وذكرت اللجنة أن الهجوم وقع في الساعة 3.05 فجرا وأدى إلى تضرر طريق السيارات في الجسر.



وأعلن رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف أن حركة المرور على جسر القرم قد توقفت بسبب حادث طارئ، وأفادت تقارير رسمية لاحقا بمقتل شخصين جراء الحادث.



في ذات الوقت نقلت وكالة RBC-Ukraine، عن مصدر أمني أوكراني، أن الهجوم على جسر القرم كان عملية خاصة نفذتها البحرية الأوكرانية بالتعاون مع جهاز الأمن الأوكراني، وتم استخدام درونات مائية خلالها.