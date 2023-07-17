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الاثنين 17 تموز 2023 ساعة 13:13
كربلاء المقدسة.. رفع المصاحف ليلة الاول من محرم الحرام
واوضح المصدر ان ذلك ياتي نصرة لكتاب الله المجيد.
ونقل العبودي عن الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة قوله: نصرة لكتاب الله سنرفع المصاحف ليلة الأول من محرم الحرام خلال مراسم تبديل الرايات وندعو الجميع للمشاركة.
رقم :
1070172
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