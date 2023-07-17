كربلاء المقدسة.. رفع المصاحف ليلة الاول من محرم الحرام

واوضح المصدر ان ذلك ياتي نصرة لكتاب الله المجيد.



ونقل العبودي عن الأمين العام للعتبة الحسينية المقدسة قوله: نصرة لكتاب الله سنرفع المصاحف ليلة الأول من محرم الحرام خلال مراسم تبديل الرايات وندعو الجميع للمشاركة.