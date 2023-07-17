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الاثنين 17 تموز 2023 ساعة 13:36

مصرع 5 أشخاص على الأقل بسبب فيضانات في ولاية بنسلفانيا

مصرع 5 أشخاص على الأقل بسبب فيضانات في ولاية بنسلفانيا
ونقلت وكالة "أسوشيتد يرس"، عن مسؤولين في بلدة ماكفيلد العليا في مقاطعة باكز في ولاية بنسلفانيا، أن الأمطار الغزيرة بدأت حوالي الساعة 5:30 مساءً السبت في منطقة معبر واشنطن، وجرفت عدة سيارات.

وقالت السلطات إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما لا يزال طفلان أحدهما يبلغ من العمر 9 أشهر وشقيقته البالغة من العمر عامين، في عداد المفقودين.

وتعرضت أجزاء أخرى من الساحل الشرقي لأمطار غزيرة، بما في ذلك ولاية فيرمونت. وقالت السلطات هناك إن الانهيارات الأرضية قد تصبح مشكلة حيث تتعامل الولاية مع مزيد من الأمطار بعد أيام من الفيضانات.

وأدت عواصف الأحد القوية إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية في مطارات منطقة مدينة نيويورك، ووفقا لخدمة التتبع "FlightAware"، تم إلغاء أكثر من 350 رحلة في مطار "نيوآرك ليبرتي" الدولي في نيوجيرسي وحده، بينما تم إلغاء أكثر من 280 رحلة في مطار "كينيدي" الدولي في نيويورك.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من فيضانات مفاجئة وساعات إعصار لأجزاء من ولاية كونيتيكت وغرب ماساتشوستس وفيرمونت ونيو هامبشاير. وتم إصدار تحذير من إعصار للمنطقة على طول حدود ماساتشوستس ونيوهامبشاير. كما تم الإبلاغ عن الآلاف من حالات انقطاع التيار الكهربائي.
رقم : 1070174
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