الرئيس رئيسي يفتتح مجمع بتروكيماويات في كجساران

وبالاضافة إلى افتتاح أكبر مشروع صناعي وطني ايراني للإنتاج غير النفطي ، زار رئيس الجمهورية والوفد المرافق له أيضا أجزاء مختلفة من هذا المجمع الانتاجي.



تمت الموافقة على خطة بناء خط أنابيب الإيثيلين في عام 2002 من أجل تطوير وتحسين المناطق المحرومة في الجزء الغربي من ايران، وبدأت عملياته التنفيذية في عام2004 بقروض تقدر بنحو 1.3 مليار يورو على مساحة أرض تبلغ 157 هكتارا. ومع بداية عمل حكومة رئيسي وتأكيد آية الله رئيسي على استكمال الخطط نصف المكتملة ، تسارعت عملية بناء هذه الخطة الاقتصادية وتم إطلاقها بعد عقدين من الزمن.



وقد صرح وزير النفط الايراني "جواد اوجي" في حفل الافتتاح هذا بأنه تم إنفاق أكثر من 1.3 مليار يورو لتنفيذ هذه الخطة الاقتصادية ، موضحا بأن أكثر من 83٪ من المشروع محلي وداخلي وأن أكثر من 269 مليون يورو تم توفيرها في هذه الخطة الاقتصادية.



وافاد اوجي بأن هذه الشركة المنفذة للمشروع بالاضافة الى تحقيق اهدافها الكبيرة قد تعاونت ايضا مع 70 شركة إيرانية من أجل تصميم وتصنيع وتركيب المعدات الهامة اللازمة.



واعلن اوجي عن ان مجمع كجساران للبتروكيماويات سينتج مليون طن من الإيثيلين و 84 ألف طن من قطع البروبان والقطع الاثقل (C3+) سنويا. مضيفا انه سيتم استخدام منتج هذا المصنع كمواد خام للصناعات البتروكيماوية والبوليمر في كجساران.



كما اوضح اوجي بأن هذا المشروع الوطني يزود مليون و 250 ألف طن سنويا من من المواد الخام والاولية لإنتاج غازالإيثان من مصفاة بهبهان بخط أنابيب بطول 90 كيلومترا.



وافاد اوجي انه وبحلول نهاية العام الحالي سيتم تشغيل 68 مشروعا نصف مكتمل بقيمة 15 مليار دولار في النفط والغاز والبتروكيماويات والتكرير والتوزيع، موضحا بأنه ومع اطلاق هذه المشاريع سترتفع كمية إنتاج النفط بمقدار 130 ألف برميل والغاز بمقدار 40 مليون متر مكعب.



وفي اشارة الى الامتثال للمعايير البيئية ،صرح اوجي بانه تم استخدام أحدث التقنيات (ZDL) في بناء مجمع كجساران للبتروكيماويات ، مما سيمنع دخول النفايات السائلة إلى المناطق الطبيعية.



كما صرح محافظ محافظة كهكيلوية و بوير أحمد " سيد علي احمد زاده" بأن الهدف من بناء مشروع كجساران للبتروكيماويات هو توفير المواد الخام والاولية للمجمعات الواقعة على مسار خط أنابيب الإيثيلين الغربي ، وكذلك لمجمعات البتروكيماويات ممسني، دهدشت، بروجن و کازرون.



وافاد بأنه تم تزويد مياه كجساران للبتروكيماويات بأنبوب 28 بوصة بمعدل 1760 مترا مكعبا في الساعة وبطول 27 كيلومترا،مضيفا بأنه تم توفير غاز الوقود المطلوب من شركة كهرباء خوزستان الإقليمية بمبلغ 53 ألف و 900 متر مكعب في الساعة من خط الغاز الوطني وكذلك كهرباء هذا المشروع بمبلغ 50 ميغاوات.



وقد وصل رئيس الجمهورية اية الله السيد ايراهيم رئيسي والوفد الحكومي المرافق له الى ياسوج صباح اليوم الاثنين في ثاني جولة على المحافظات الايرانية الى محافظة كهكيلوية و بوير أحمد.



وتستغرق هذه الجولة الى محافظة كهكيلوية و بوير أحمد يومين (26 و 27 تموز/ يوليو) بحيث تم التخطيط لمشاريع مهمة في مجالات الاقتصاد والتنمية الصناعية والإنتاج والاستثمار والتي ستحدث تغييرا هائلا في البناء والتنمية وتحسين معيشة السكان هناك.



كما سيتم تشغيل مشاريع إنشائية مهمة مثل سد "جمشير" ، ومصنع كجساران للبتروكيماويات ، وإعادة تأهيل مصنع ياسوج للسكر وطريق باتاوه- دهدشت ، ومستشفى بهئي بحضور اية الله رئيسي والوفد المرافق له.



يشار الى انه خلال الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية الى محافظة كهكيلوية و بوير أحمد في ايلول/سبتمبر 2021، تمت الموافقة على 217 مشروعا للبنية التحتية والتنمية في مختلف القطاعات بما في ذلك السياحة والطرق والمياه والنفط والغاز والبتروكيماويات والنباتات الطبية والصناعة والزراعة للتغلب على القيود وتسريع عملية التنمية في هذه المحافظة.