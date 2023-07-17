السيد الصدر يتفقد مقار حزبية قُصفت في النجف

وتفقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مقر حركة أنصار الله الأوفياء في محافظة النجف الاشرف والمكان الذي تعرض للإعــتداء رافضاً العنــف واستخدام السـلاح من أي جهة كانت ومطمئناً على سلامة الأهالي.



وقال مصدر أمني قوله اليوم الاثنين إن مسلحين مجهولين فتحوا فجر اليوم (الاثنين) نيران أسلحتهم الثقيلة ضد مقرات تابعة "لمنظمة بدر وأنصار الله الأوفياء التابعة للحشد الشعبي وعصائب أهل الحق".



وأضاف المصدر أن المسلحين استخدموا بنادق متوسطة وقاذفات "ار بي جي في عمليات الهجوم على المقرات الحزبية ما أدى إلى إصابة أحد عناصر حماية مقرات منظمة بدر فيما لاذ الجناة بالفرار بعد تنفيذ عملياتهم.



وعلى إثر أعمال القصف هذه، استنفرت السلطات الأمنية في البلاد بتكثيف إجراءاتها وتشديد الحماية لمقرات الأحزاب السياسية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات.