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الاثنين 17 تموز 2023 ساعة 15:35

طهران تنصح واشنطن بتجنب اي اعمال استفزازية ومزعزعة للاستقرار بالمنطقة

طهران تنصح واشنطن بتجنب اي اعمال استفزازية ومزعزعة للاستقرار بالمنطقة
وقال كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين رداً على سؤال حول نشر اميركا طائرات مقاتلة من طراز F-16 في منطقة الخليج الفارسي: ان دور الحكومة الأميركية في القضايا الإقليمية ، وخاصة أمن المنطقة ، لم يكن أبدًا سلميا وبناء. نحن نعتبر تصريحات أميركا وخطاباتها وأفعالها المتعلقة بالقضية المذكورة استفزازية وغير بناءة، وان استمرار مثل هذه الإجراءات يمكن ان يساعد في خلق حساسيات جديدة في المنطقة، خاصة في منطقة الخليج الفارسي الاستراتيجية ، ومن شانها ان تغذي عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

وصرح بأن جمهورية إيران الإسلامية تراقب بحساسية ودقة أي اجراء غير قانوني وغير بناء يؤثر على أمن المنطقة ، واضاف: أن إيران حساسة بشكل خاص من أي اجراء استفزازي وغير قانوني على مقربة من حدودها وستوليها اهتماما خاصا، ونظرا لاشراف وقدرة قواتها المسلحة في حراسة أمن الحدود وأمن الملاحة البحرية والجوية في منطقة الخليج الفارسي ، فلها الحق في اتخاذ الإجراءات الرادعة المناسبة وفقًا للقواعد واللوائح والقوانين الدولية وستستخدم حقوقها المشروعة.

*نصيحة للحكومة الأميركية

وقال كنعاني: نصيحتنا للحكومة الأميركية أن تتجنب أي أعمال استفزازية وغير بناءة ومزعزعة للاستقرار في المنطقة. أمن المنطقة هو قضية مشتركة لجميع دول الخليج الفارسي. إن الأمن في المنطقة قضية متكاملة ، وتعميقه وتوفيره يتطلب تعاوناً جماعياً من دول المنطقة. ومن المتوقع أن تهتم الدول الأخرى في منطقة الخليج الفارسي بمسؤولياتها وتوجه التحذيرات اللازمة للحكومة الأميركية لتجنب أي أعمال استفزازية وغير بناءة.
رقم : 1070190
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