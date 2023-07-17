الصدر يحذر من فتنة "شيعية - شيعية"

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "وإذ نحن على أبواب محرم الحرام سارعت بعض الجهات المبغضة للإمام الحسين (ع) بالخصوص ولأهل البيت على وجه العموم الى نشر فتنة شيعية – شيعية باستعمال العنف والسلاح ضد بعض المقرات".



وأضاف: "اننا اذ نستنكر ذلك فإننا نحذر المؤمنين بعدم الانجرار خلف ذلك فإن هناك أطرافا لن تتورع عن الدماء ونشر الفتنة لأجل مغانم دنيوية فلا تقولوا قولا ولا تفعلوا فعلا الا بعد مراجعة الحوزة، والحوزة لن ترضى بذلك".



وتابع: "فقد حذرناكم سابقا ان الحرب ستكون عقائدية فلا ينبغي ان تكون الحرب دموية على الاطلاق فذلك محرم عقائدياً ودينياً".



ورأى الصدر، أنه "ان لم يسن قانون تجريم سب العلماء بغير وجه او بغير نقد بناء فإن لنا طرقاً بعيدة عن العنف والقتل فهذا ليس ديدننا، مضافا الى ان الوطن ما عاد يتحمل مثل هذه الأفعال اللامسؤولة".



وأتم: "أن اجتماع بعض القوى السياسية البرلمانية لأجل سن هذا القانون تحت قبة البرلمان يعطي الأمل في نزع فتيل الفتنة بغض النظر عما يبتغونه من ذلك، كما ينبغي الدقة في صياغة بنود هذا القانون والا كان كما يعبرون (سيفا ذا حدين)".