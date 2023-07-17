رئيسي: مع إحياء 5000 وحدة اقتصادية راكدة ، تم توظيف 118 الف شخص

واضاف السيد إبراهيم رئيسي في الاحتفال بإحياء الوحدات الإنتاجية والصناعية في في محافظة كهكيلوية وبوير أحمد انه يجب تكريم من ساهموا في احياء هذه الوحدات الاقتصادية.



وتابع رئيسي إن جزءًا كبيرًا من المشكلات الحالية سيتم حلها من خلال إحياء وحدات الإنتاج التي كانت غير نشطة أو شبه نشطة خلال العقد الماضي ، وأكد انه يجب أيضًا أحياء الوحدات الأخرى التي تم إغلاقها أو كانت شبه مغلقة في العقد الماضي .



وأشار إلى أن خلق فرص العمل يعني خلق الأمل في المجتمع ، وأضاف انه مع إحياء 5000 وحدة إنتاج راكدة في البلاد ، تم توظيف ما مجموعه 118 الف شخص.



وتابع انه مع احياء معمل السكر تم توظيف 130 عاملا ، وسيرتفع هذا العدد في المرلة المقبلة إلى 200 ، كما سيجري توفير 600 فرصة عمل أخرى في المحافظة ، ما يرفع إجمالي عدد الوظائف الجديدة في المحافظة إلى 800 وهي نتيجة احياء هذه الوحدات.