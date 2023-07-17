عبد اللهيان: لن نجامل احدا على سيادة إيران واستقلالها ووحدة أراضيها

واستضاف وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، حسين أميرعبد اللهيان اليوم (الاثنين) و ، وزير خارجية عمان بدر بن حمد البوسعيدي ، في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية.



وبعد لقائه نظيره العماني والتحدث معه ، استعرض وزير الخارجية الايراني امام الصحفيين المشاورات التي أجريت بين الجانبين.



* في الأشهر الـ 22 الماضية ، زاد حجم التبادل التجاري بين إيران وسلطنة عمان أكثر من ضعفين ونصف



رحب أمير عبد اللهيان بنظيره العماني قائلا: إن أحد الموضوعات الأساسية في جدول أعمالنا المشترك هو متابعة التنفيذ الكامل للاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاءين بين رئيسي البلدين. وفي الأشهر الـ 22 الماضية ، زاد حجم التجارة بين إيران وسلطنة عمان أكثر من ضعفين ونصف. وهذا واحد من الارقام القياسية الملحوظة في العلاقات بين الجانبين.



وأضاف وزير الخارجية: "قريباً ، ستنعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين في طهران بهدف الإسراع قدر الإمكان في متابعة الاتفاقات بين رئيسي البلدين".



وأشار رئيس السلك الدبلوماسي إلى أن هناك قضايا مختلفة لزيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية والعلمية والتكنولوجية والسياحية بين البلدين هي على جدول أعمالنا الجاد.



* يمكن توسيع العلاقات بين الدول المجاورة في المنطقة بشكل مستمر وسلس



قال امير عبداللهيان : نعتقد أن العلاقات بين دول الجوار في المنطقة يمكن توسيعها بشكل مستمر وسلس. هذا هو الشيء الوحيد الذي تحتاجه منطقتنا اليوم أكثر من الماضي ، وهذا عمل يمكن أن يؤدي إلى الاستقرار والسلام والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة. في منطقة الخليج الفارسي ، يعتبر الاحترام المتبادل وحماية حقوق الدول وحل المشكلات على أساس الحوار والتعاون بانه المفتاح الرئيس للسلام والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة.



وقال: في هذا السياق ، تحدثنا اليوم وتبادلنا الآراء مع السيد وزير الخارجية العماني بشأن المبادرة التي اقترحتها إيران لاجتماع دول الخليج الفارسي الثماني بالإضافة إلى اليمن. خلال زيارتي الأخيرة إلى دول الخليج الفارسي الأربع ، شهدنا ترحيب سلطات هذه الدول بهذه المبادرة وتشكيل منتدى حوار تعاون إقليمي ، ونأمل أن نرى تنفيذ هذه المبادرة في مستقبل.



* الاشادة بدور سلطنة عمان



وقال أميرعبد اللهيان: العلاقات الإيرانية العمانية متميزة واستراتيجية. نقدر دور سلطنة عمان في تسهيل الحوارات الإقليمية وتقريب وجهات النظر في المنطقة ، وهذا دور مهم يقوم به سلطان عمان ووزير خارجية هذا البلد وكبار المسؤولين في هذا البلد بشكل جيد. المنطقة. إننا نقدر جهود عمان للمساعدة في المحادثات من أجل رفع الحظر الأحادي والجائر ضد إيران. يواصل أشقاؤنا في عمان جهودهم البناءة والفاعلة من أجل تقريب وجهات النظر ، والوصول بالحوار إلى نتيجة لإلغاء الحظر.



وقال رئيس السلك الدبلوماسي: كما في الماضي نأمل أن تؤدي المحادثات الجارية في اليمن إلى سلام مستقر في هذا البلد ووقف الحرب ورفع كامل للحصار الإنساني والحوار اليمني اليمني. وان نشهد تطور وازدهار وتقدم اليمن في المستقبل.



وصرح وزير الخارجية: نأسف لاستمرار الإهانة للكتب المقدسة وكتب الديانات الإبراهيمية في بعض الدول الأوروبية. إننا ندين بشدة مثل هذه الأعمال التي تعزز الإرهاب والعنف والتطرف.



* لانجامل احدا على سيادة واستقلال وسلامة أراضي جمهورية إيران الإسلامية



قال أمير عبد اللهيان: تم مؤخرا إدراج بند حول وحدة أراضي جمهورية إيران الإسلامية في بيان الدول مجلس التعاون في الخليج الفارسي وروسيا في موسكو. ليس لدينا أي مجاملة مع أي طرف على سيادة جمهورية إيران الإسلامية واستقلالها ووحدة اراضيها . نحن غير راضين عن ما ورد في إحدى فقرات هذا البيان بخصوص الجزر الثلاث الإيرانية إلى أبد الآبدين. وعقب استدعاء السفير الروسي الى وزارة الخارجية الايرانية تلقينا توضيحات بهذا الشأن من السلطات الروسية أمس عبر القنوات الدبلوماسية. نحن لا نعتبر هذه التفسيرات كافية ولن نتحمل تكرر هذا الإجراء في بيانات وتدخل روسيا أو أي طرف آخر في القضايا المتعلقة بوحدة أراضي إيران.



* نؤكد على وحدة أراضي البلدان بما في ذلك أوكرانيا



وأضاف: فيما يتعلق بأوكرانيا ، نواصل التأكيد على سياستنا المبدئية في وقف الحرب والتركيز على الحل السياسي. نعتقد أن احترام وحدة أراضي كل دولة على أساس القانون الدولي يجب أن يؤخذ في الاعتبار. نؤكد على وحدة أراضي الدول ، بما في ذلك أوكرانيا ، ونصر على وقف الحرب والتركيز على الحل السياسي ، ونطالب أطراف النزاع بالعودة إلى مسار المفاوضات السياسية.



ومن جهته اكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال المؤتمر الصحفي ان: هناك تقارب كبير في كثير من القضايا مع إيران.



واكد وزير الخارجية العماني: يمكن حل سوء التفاهمات والخلافات في وجهات النظر من خلال الحوارات الصريحة والشفافة.