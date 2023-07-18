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الثلاثاء 18 تموز 2023 ساعة 07:29

بوتين: الهجوم على جسر القرم ‘‘عمل إرهابي‘‘ وسيكون ردّنا قاس

بوتين: الهجوم على جسر القرم ‘‘عمل إرهابي‘‘ وسيكون ردّنا قاس
وقال بوتين في إجتماع حكومي عقده يوم أمس مع مسئولين:" الهجوم على جسر القرم بأنه "هجوم إرهابي وحشي" ولا معنى له من وجهة النظر العسكرية واعداً بأن " رد من روسيا على ذلك سيكون قاسيا".

وأضاف: "بالنظر إلى أن الهجوم الإرهابي الثاني على جسر القرم قد بدأ بالفعل، فإنني أنتظر مقترحات ملموسة لتحسين أمن مرفق النقل المهم استراتيجيا هذا. ناقشنا هذا الصباح مع الزملاء بالتفصيل".

وتابع: "من الضروري إجراء تقييم شامل للضرر الناجم والبدء في أعمال الترميم بأسرع ما يمكن. يرجى تقديم تقرير عن كيفية تركيز المعدات الضرورية والمتخصصين، وما إذا كان من الضروري نشر قوات ووسائل إضافية".

كما أمر بوتين بتقديم كل مساعدة ممكنة للأشخاص الذين لا يستطيعون عبور جسر القرم الآن ويعانون من صعوبات.

وفي وقت سابق، قال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني إن الهجوم على جسر القرم كان عملية مشتركة بين إدارة أمن الدولة والقوات البحرية الأوكرانية.

یذکر أن الهجوم قد أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ابنتهما أثناء سفرهم بالسيارة على الجسر.
مصدر : وكالات
رقم : 1070309
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