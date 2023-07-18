وزير خارجية بريطانيا قد يأخذ منصب وزير الدفاع

ونقلت صحيفة التايمز البريطانية عن مصادر، أن وزيرة شؤون المحيطين الهندي والهادئ الآن، آن ماري تريفيليان، قد تخلفه كوزيرة للخارجية.



وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في مقابلته مع الصحيفة، أنه يعتزم التقاعد من السياسة والأنشطة المتعلقة بالدفاع عن بلاده.



وقال والاس: "لن أشارك في الانتخابات المقبلة". مستبعدا احتمال انسحابه قبل انتهاء ولايته.



وذكر أنه يعمل في السياسة منذ 24 عاما، منذ انتخابه في البرلمان الأسكتلندي.



وأضاف: "لأكثر من سبع سنوات، كان لدي ثلاثة هواتف بجوار سريري".



من المتوقع أن يجري رئيس الوزراء، ريشي سوناك، تعديلا وزاريا في سبتمبر المقبل.