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الثلاثاء 18 تموز 2023 ساعة 12:28

وزير الصحة الايراني يعلن تصدير الأدوية إلى طاجيكستان

وزير الصحة الايراني يعلن تصدير الأدوية إلى طاجيكستان
وقال عين اللهي في تصريح له بهذا الصدد: ان الأدوية التي سيتم تصديرها إلى طاجيكستان هي أدوية لا يوجد نقص في المعروض منها في إيران ، ومعظمها مكملات ومعززات.

وقال وزير الصحة: ​​كما تم النظر في نقاط حوافز للشركات التي تزيد طاقتها الإنتاجية ، مثل مشاركة الشركات في تصدير الأدوية بمقدار الزيادة في الإنتاج وستتلقى مساعدة مالية في هذا الصدد.

وفي إشارة إلى توقيع مذكرة تفاهم دوائية مع طاجيكستان ، قال: مذكرة التفاهم التي وقعت الليلة الماضية مع وزير الصحة الطاجيكي هي خطوة كبيرة في مجال تصدير الأدوية إلى هذا البلد.

وتابع قائلا: في السابق ، لم تسمح البيروقراطية واللوائح المرهقة بتصدير الأدوية الإيرانية إلى طاجيكستان بسعر معقول ، ولكن الآن مع هذه المذكرة ، تم اتخاذ خطوة كبيرة في تصدير الأدوية من إيران إلى طاجيكستان.

وأضاف وزير الصحة: ​​بناءً على هذه المذكرة ، تعترف حكومة طاجيكستان بسوق الأدوية الإيراني ، ومن الآن فصاعدًا سيكون لإيران سوق أدوية جيدة في هذا البلد.

وقال عين اللهي: بالإضافة إلى ذلك ، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن تبادل الأساتذة والطلاب وتسهيل تعليم طلاب الطب الطاجيك في إيران تحت إشراف أساتذة إيرانيين على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل ، وتم اعتبار جامعة "الشهيد بهشتي" للعلوم الطبية كجامعة مقيمة في هذا البلد.
مصدر : وكالات
رقم : 1070369
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