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الثلاثاء 18 تموز 2023 ساعة 12:32

السعودية توقع عقدي شراء طائرات مسيرات تركية

السعودية توقع عقدي شراء طائرات مسيرات تركية
جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها وزير الدفاع السعودي عبر حسابه بتويتر، غداة بدء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة للسعودية، التقى خلالها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ضمن جولة تشمل أيضا قطر والإمارات.

وقال خالد بن سلمان: "بتمكين ودعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سُعدت اليوم، بتوقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع وزير الدفاع الوطني في تركيا ياشار غولر".

وأضاف أن تلك الخطة "تأتي تتويجا لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري".

ومضى يقول: "كما جرى التوقيع على عقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة (بايكار) التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة، بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية".

وجاء التوقيع عقب محادثات جمعت وفدي البلدين برئاسة الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مدينة جدة غربي المملكة.

وفي نهاية المحادثات جرى توقيع عدة اتفاقيات في مجالات الاستثمار المباشر والصناعات الدفاعية والطاقة والدفاع والاتصالات.

من بينها، خطة تنفيذية للتعاون بين وزارة الدفاع التركية ونظيرتها السعودية، وقعها وزير الدفاع التركي يشار غولر ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود.

واتفاقية تعاون بين وزارة الدفاع السعودية وشركة بايكار التركية، وقع عليها المدير العام للشركة التركية خلوق بيرقدار ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن حسين البياري.
مصدر : وكالات
رقم : 1070371
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