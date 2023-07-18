الكيان الصهيوني يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

وجاء ذلك في بيان صادر من الديوان الملكي المغربي، معلنا فيه بأن كيان الإحتلال قد اعترف بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية.



وقال الديوان الملكي ان بنيامين نتيناهو رئيس وزراء الاحتلال في رسالة للملك المغربي اعلن "قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".



وجاء في البيان أن نتنياهو شدد، أيضا، على أنه سيتم إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بـ [إسرائيل] علاقات دبلوماسية’ بهذا القرار".



وذكر البيان أنه في رسالته إلى الملك المغربي، أفاد نتنياهو بأن الكيان الصهيوني يدرس، إيجابيا، فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة".



وفي وقت سابق يوم أمس، أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني، هرتسي هليفي، تعيين ملحق عسكري في المغرب، في خطوة وصفا الجيش الاحتلال بـ"التاريخية"، وقال إنها ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين تل أبيب والرباط.



وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال، أن "رئيس هيئة الأركان العامة، هرتسي هليفي، قرر تعيين العميد شارون إيتاح كملحق عسكري أول في المغرب، في خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الجانيبن.