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الثلاثاء 18 تموز 2023 ساعة 13:47

اللواء باقري: الاميركيون والصهاينة استخلصوا بأن الحرب البرية مع ايران خاسرة

اللواء باقري: الاميركيون والصهاينة استخلصوا بأن الحرب البرية مع ايران خاسرة
وقال اللواء باقري، الذي يزور محافظة آذربايجان شرقي (شمال غرب ايران) في تصريحات للصحفيين على هامش تفقده مقر لواء "الامام صاحب العصر والزمان (عج)" في مدينة شبستر ان القوات البرية للحرس الثوري هي في تطور مستمر يوما بعد يوم ولها تجارب ناجحة في اداء المهام الموكلة اليها في شمال غرب وجنوب شرق وباقي المناطق الحدودية للبلاد والمهام التي تنفذ خارج الحدود وهي ضمن افضل الوحدات العسكرية في منطقة غرب آسيا من حيث العلم والمعرفة والمهارة والادوات.

واضاف ردا على سؤال حول جرأة الاعداء على التفكير في شن اعتداء على ايران قال: ان العدو لم يعد يتكلم عن الخيار العسكري ضد ايران منذ سنوات، وان الاستكبار العالمي واميركا المجرمة والكيان الصهيوني وباقي اعداء ايران استخلصوا بأن الحرب البرية مع ايران لن تجر عليهم سوى الهزيمة والخسائر ولذلك اعادوا النظر كاملا بهذا الخصوص.

وتابع اللواء باقري: لقد توصلنا الى ايجاد ردع مستدام وناجح ونحن نراقب ذلك ونرصده باستمرار، كما نراقب الاعداء ايضا ونسعى الى التعويض عن أي نقص لكي يستمر هذا الردع دوما.
رقم : 1070383
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