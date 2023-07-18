الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء تصرفات الكيان الصهيوني

في الوقت نفسه، أكدت على التزام الولايات المتحدة بقوة تجاه أمن وسلامة كيان الإحتلال، والسعي لتطبيع علاقاته مع دول المنطقة.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "ثمة أشياء نتفق مع [إسرائيل] وأشياء أخري نختلف معها، ونوضح في كل لقاءاتنا إن التزامنا تجاه أمنها قوي ومتين. في نفس الوقت نصارحهم بما لدينا من قلق.. وهناك أولويات نعمل عليها مع حكومة [إسرائيل]".



وأضاف: "نحن نشعر بالقلق إزاء تصرفات بعينها تمارسها حكومة [إسرائيل]، لكن لدينا مسائل أخرى نتقاسم فيها الأولويات والمعلومات".