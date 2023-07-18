الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 18 تموز 2023 ساعة 17:13

وزير الدفاع العراقي: نجاحنا في دحر الإرهاب عزز الاستقرار الإقليمي

وزير الدفاع العراقي: نجاحنا في دحر الإرهاب عزز الاستقرار الإقليمي
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن تصريح وزير الدفاع العراقي جاء خلال استقباله وزير الجيوش الفرنسي سباستيان لوكورنو‏، حيث بحثا الأمن الإقليمي والتعاون المشترك بين البلدين.

وتوجه وزير القوات المسلحة الفرنسي، إلى العراق اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات تتعلق بالأمن الداخلي والإقليمي.

وتأتي زيارة وزير القوات المسلحة الفرنسية إلى العراق ، بحسب ما قالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان لها ، لبحث قضايا الأمن الداخلي العراقي والأمن الإقليمي ، حيث يلتقي الوزير برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وقائد التحالف الدولي ضد داعش.

كما سيلتقي بالجنود الفرنسيين المتواجدين في العراق في إطار قوات التحالف الدولي ، مجددًا تمسك فرنسا الراسخ بالحفاظ على السيادة الوطنية للعراق والحفاظ على وحدة أراضيه.

كما سيتوجه غدا الاربعاء الى اربيل عاصمة منطقة كردستان العراق حيث سيلتقي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وسيسلط الوزير الضوء على العلاقة التاريخية بين كوردستان وفرنسا.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، التقى خلالها الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر ، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، في وعلى وجه الخصوص التعاون العسكري المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
رقم : 1070405
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
18 تموز 2023
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
18 تموز 2023
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية
18 تموز 2023
تحركات أمريكية مريبة في دير الزور.. إلام تهدف؟
تحركات أمريكية مريبة في دير الزور.. إلام تهدف؟
18 تموز 2023
قائد الثورة الإسلامیة یشکر منتخب شباب إيران للكرة الطائرة لتتویجه ببطولة العالم
قائد الثورة الإسلامیة یشکر منتخب شباب إيران للكرة الطائرة لتتویجه ببطولة العالم
17 تموز 2023
لقاء بشار الأسد بمحمد السوداني.. الغايات والأهداف؟
لقاء بشار الأسد بمحمد السوداني.. الغايات والأهداف؟
17 تموز 2023
كيف تغذي الهيمنة المالية الأمريكية أزمات العراق؟
كيف تغذي الهيمنة المالية الأمريكية أزمات العراق؟
17 تموز 2023
ما مدى أهمية زيارة الرئيس الإيراني إلى إفريقيا؟
ما مدى أهمية زيارة الرئيس الإيراني إلى إفريقيا؟
17 تموز 2023
کواليس توافقات أبو مازن الجديدة مع الصهاينة
کواليس توافقات أبو مازن الجديدة مع الصهاينة
17 تموز 2023
عودة التوتر.. ما الذي يهدف إليه المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت؟
عودة التوتر.. ما الذي يهدف إليه المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت؟
17 تموز 2023
السيد نصر الله يبعث رسالة شكر الى قائد الثورة الاسلامية
السيد نصر الله يبعث رسالة شكر الى قائد الثورة الاسلامية
15 تموز 2023
السيد العربي الذي أذلّ "إسرائيل".. إسأل عنه يسرائيل كاتس!
السيد العربي الذي أذلّ "إسرائيل".. إسأل عنه يسرائيل كاتس!
15 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لماذا فشلت الأمم المتحدة في مساعدة سوريا؟
لبنان وهدف إعادة اللاجئين السوريين.. ما الحل؟
دلالات تدمير كاميرات ‘‘إسرائيل‘‘ على الحدود اللبنانية؟
‘‘إسرائيل‘‘ وسياسة سحب بساط الوصاية الأردنية