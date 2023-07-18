وزير الدفاع العراقي: نجاحنا في دحر الإرهاب عزز الاستقرار الإقليمي

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن تصريح وزير الدفاع العراقي جاء خلال استقباله وزير الجيوش الفرنسي سباستيان لوكورنو‏، حيث بحثا الأمن الإقليمي والتعاون المشترك بين البلدين.



وتوجه وزير القوات المسلحة الفرنسي، إلى العراق اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات تتعلق بالأمن الداخلي والإقليمي.



وتأتي زيارة وزير القوات المسلحة الفرنسية إلى العراق ، بحسب ما قالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان لها ، لبحث قضايا الأمن الداخلي العراقي والأمن الإقليمي ، حيث يلتقي الوزير برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وقائد التحالف الدولي ضد داعش.



كما سيلتقي بالجنود الفرنسيين المتواجدين في العراق في إطار قوات التحالف الدولي ، مجددًا تمسك فرنسا الراسخ بالحفاظ على السيادة الوطنية للعراق والحفاظ على وحدة أراضيه.



كما سيتوجه غدا الاربعاء الى اربيل عاصمة منطقة كردستان العراق حيث سيلتقي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وسيسلط الوزير الضوء على العلاقة التاريخية بين كوردستان وفرنسا.



وتأتي هذه الزيارة بعد زيارته للعاصمة القطرية الدوحة، التقى خلالها الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر ، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، في وعلى وجه الخصوص التعاون العسكري المشترك، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.