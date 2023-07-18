التحالف الليبي الأميركي يرفع دعوى ضد 'حفتر وبريغوجين' في واشنطن

وقال رئيس التحالف عصام عميش، أن التحالف سيرفع دعواه، اليوم الثلاثاء، امام المحاكم الأميركية ضد حفتر وبريغوجين، موضحا أن محامي التحالف تانيا مانسون، سيكشف خلال مؤتمر صحافي في نادي الصحافة الوطني، تفاصيل تقديم الدعوى القضائية أمام محكمة واشنطن الفيدرالية، المتضمنة اتهامهما بانتهاك حقوق الإنسان، وارتكابهما بجرائم حرب ضد المدنيين الليبيين.



وبحسب بيان مقتضب لرئيس التحالف، فإن التحالف يتهم حفتر وبريغوجين بارتكاب جرائم تعذيب متعمد لليبيين، ويحملهما المسؤولية عن الأضرار بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب الصادر عام 1991.



وأشار البيان أن حفتر سبق وأن تم تسميته كمدعى عليه في ثلاث دعاوى مدنية منفصلة، في محكمة المقاطعة الشرقية في فرجينيا، بتهمة قتل وتعذيب مدنيين ليبيين خارج نطاق القضاء، لافتا إلى أن محكمة القضاء الأميركية، خلال جلسة لها في يوليو/تموز 2022، وجدت حفتر مسؤولاً بشكل افتراضي عن مطالبات المدعين بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب.



ومنذ عام 2019، بدأت محكمة فدرالية في فرجينيا في النظر في دعاوى رفعتها عدة عائلات ضد حفتر، باعتباره يحمل الجنسية الأميركية، على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم حرب بحق أبنائها عند اقتحام مليشياته عدة أحياء في مدينة بنغازي، وعلى الرغم من مطالبات المحكمة مثول حفتر للاستماع لإفادته إلا أنه لم يمثل حتى الآن، فيما لا تزال القضية محل نظر المحكمة.