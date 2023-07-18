أغراض سياسية وراء الدعوى ضد إیران بخصوص حادث الطائرة الأوكرانية

وقال ستايشي اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي، حول الشكاوى والادعاءات التي قدمتها حكومات كندا وأوكرانيا والسويد وبريطانيا إلی محكمة العدل الدولية بشأن تحطم الطائرة الأوكرانية: إن السلطة القضائیة أجرت تحقيقات مستفيضة ومفصلة وشاملة تستند إلى آراء دقيقة من الخبراء وفقا لأهليتها القانونية والقوانين الداخلية ومبادئ القانون الدولي.



وأضاف: تمت المتابعة القضائیة بجدية وبدون إضاعة الوقت بعد تحديد الجناة ومسببي الحادث وقدمت لائحة الاتهام وعقدت 20 جلسة بحضور المتهمين وأهالي المتوفين ومحامي الجانبين وخبراء قضائيين في محكمة عادلة.



وتابع ستايشي: أصدرت محكمة عسكرية في طهران حكما أوليا في مارس 2023 وأحيل الملف إلى المحكمة العليا بعد اعتراض بعض أصحاب الدعوى في الملف ومطالبتهم باستئناف الحكم.



وقال إن معظم ضحايا هذا الحادث مواطنون إيرانيون ومثل هذه الشكوى ليس لها شرعية قانونية وتستند إلى أهداف سياسية.