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الثلاثاء 18 تموز 2023 ساعة 17:17

تقدم الجيش الروسي في عدة محاور بــ'أوكرانيا' الثلاثاء

تقدم الجيش الروسي في عدة محاور بــ
وحسب التقرير اليومي للوزارة حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس كانت حصيلة العمليات كما يلي:

باتجاه كوبيانسك:

أصابت الضربات الجوية ونيران المدفعية وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى كالينوفو، وبيريستوفوي، وكيسلوفكا، وتابايفكا في منطقة خاركوف، ونوفوسيلوفسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية.

تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي رقم 103 بالقرب من قرية كوتلياروفكا بمنطقة خاركوف، وبلغت خسائر العدو 65 جندياً أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين و3 مركبات، إضافة إلى رادار مضاد للبطاريات من طراز /ايه ان تي بي كيو 50/ أمريكي الصنع.

باتجاه دونيتسك:

صدت القوات الروسية 12 هجوماً معادياً بنجاح، وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الهجوم رقم 79 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية بلغ إجمالي خسائر العدو على هذا المحور 400 جندي، ومدرعتين قتاليتين و3 شاحنات صغيرة، ومدفع ام 777 أمريكي الصنع و3 مدافع من طراز كراب بولندي الصنع ومدفع غفوزديكا ومدفعين هاوتزر مستا بي، إضافة إلى مدفعي دي 20 ودي 30.

باتجاه كراسنوليمان:

صدت مجموعة قوات المركز هجوم العدو في اتجاه قرى تشيرفونايا ديبروفا وماكييفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مناطق قرى تيرني بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي منطقة قرية كوزمينو بجمهورية لوغانسك الشعبية تم إحباط أنشطة مجموعة الاستطلاع والتخريب الأوكرانية، حيث ألحقت خسائر بالعدو تصل إلى أكثر من 100 جندي أوكراني، وتدمير مدرعتين قتاليتين و3 سيارات ومدفع كراب بولندي ومدفعي دي 30.

باتجاه جنوب دونيتسك:

صدت نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة التابعة لمجموعة الشرق ثلاث هجمات للعدو في مناطق قرى فلاديميروفكا وأوروزينوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.

بمحور زابوروجيه:

أحبطت مجموعة الشرق ثلاث هجمات للعدو على قرى مالايا توكماتشكا، وأوريخوف، وأصابت نيران المدفعية نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية.

ودمرت القوات الروسية ثلاثة مستودعات ذخيرة للواءين الميكانيكيين رقم 23 و33 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من مئتي جندي، إضافة إلى تدمير دبابة ومدرعتين قتاليتين وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر من طراز مستا بي ومدفع دي 44.

باتجاه خيرسون:

بلغت خسائر العدو 50 جندياً، وتم تدمير أربع شاحنات صغيرة ومدفع أكاتسيا.

وحسب التقرير ضرب الطيران العملياتي والتكتيكي للجيش وسلاح المدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية 89 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النار، ونقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية في 98 مقاطعة أوكرانية.

واعترضت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ بعيدة المدى من طراز هيمارس، كما تم إسقاط 43 طائرات أوكرانية مسيرة في مناطق خيرسون وزابوروجيه.

وتم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تدمير ما يلي 455 طائرة، و242 مروحية، و5090 طائرة مسيرة، و426 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و10740 دبابة ومدرعات قتالية أخرى، و1139 راجمات صواريخ متعددة، و5504 قطع مدفعية وقذائف هاون، و11735 مركبات عسكرية خاصة.
رقم : 1070409
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