حزب الله يُنهي كافة التحضيرات لإحياء عاشوراء في منطقة جبل عامل الثانية

بدوره، ذكر معاون المسؤول الإعلامي في منطقة جبل عامل الثانية عماد عواضة أنَّ "على صعيد الإحياء في المنطقة سيقام 199 مجلس عزاء للإخوة والأخوات بالإضافة إلى المسيرات الحسينية التي ستنطلق في كل قرية ومدينة، إلى جانب المضائف التي انتشرت على الطرقات وعلى مداخل الأندية الحسينية كما المجمعات، وعلى صعيد كشافة الإمام المهدي - مفوضية جبل عامل الثانية سيكون هناك 210 مجالس للفتية والفتيات بالإضافة إلى 160 مسيرة، كما سيكون هناك إنتاج عمل فني باسم "طريق الشمس".



ودعا عواضة الأهالي للمشاركة في المجالس العاشورائية قائلًا: "من هنا نتوجه إلى كلّ الحسينيين وكل الزينبيات، قوموا إلى العزاء ولبّوا النداء، إنّها ليالي عاشوراء وإنّ حضوركم اليوم هو تأكيد على الوقوف والصرخة بوجه الأعداء وبوجه كلّ الذين يتآمرون على النهج الحسيني المقاوم"، مشددًا على أنَّ "هذا النهج تجسدونه أنتم بروحيّتكم وبحضوركم وبصرختكم".