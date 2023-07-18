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الثلاثاء 18 تموز 2023 ساعة 19:11

إسلامي: تحديد خمسة مواقع لبناء محطات للطاقة النووية

إسلامي: تحديد خمسة مواقع لبناء محطات للطاقة النووية
وعقد اجتماع مجموعة العمل لتطوير محطات الطاقة النووية في البلاد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة محمد مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية .

وأعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية في هذا الاجتماع عن توجه الحكومة الجاد لبناء محطات للطاقة النووية بطاقة 20 ألف ميغاواط وقال: من الضروري تحديد نموذج التمويل في الخطة الشاملة لبناء هذه المحطات.

وأضاف: على صعيد بناء محطات الطاقة النووية، يجب أن تكون عملية الحركة على نحو تقود إلى نقل التكنولوجيا والنهوض بالمعرفة التقنية للبلاد، ويجب أن نتحرك تدريجياً نحو الاكتفاء الذاتي في عملية التوليد وفي كافة الأبعاد والمراحل الإنشائية والهندسية.

وقدم محمد إسلامي نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية في هذا الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة ومحافظ البنك المركزي وبعض المسؤولين في المؤسسات الأخرى تقريراً عن الإجراءات المتخذة مثل تحديد المكان والدراسة والتنسيق والوفاء بمتطلبات إنشاء محطة للطاقة النووية، وقال: حتى الآن، تم تخصيص خمسة أماكن في البلاد لبناء محطات للطاقة النووية،

وتم اتخاذ الإجراءات الأولية وتمهيدات العمل و في بعض الأحيان تم إجراء عملياتها التنفيذية وإبرام عقد مع الصناعات المحلية.

كما قدم وزير الطاقة في هذا الاجتماع توضيحات حول إنشاء محطات الطاقة النووية ومسألة مواقع محطات الطاقة وضرورة الاهتمام بخطوط نقل الطاقة.

وتقرر في هذا الاجتماع، إنشاء محطات للطاقة النووية بطاقة 20 ألف ميغاواط على جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية بحلول عام 2041، وسيجري في الاجتماع المقبل بحث اتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء محطات الطاقة، وكذلك هندسة وبنائها بالاعتماد على الطاقات الوطنية وتحديد دور كل جهاز في هذا الإطار.

كما تقرر أن تقوم منظمة الطاقة الذرية بتدوين وعرض نموذج تمويل تنفيذ المشاريع مع خطط بنائها وطنيا والمشاركة الخارجية لتقديمه في الاجتماع القادم.

تجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى أنه تم تحديد مواقع محطات الطاقة، وبدأت شركات الإنشاء والتشغيل الإقليمية في أنشطة التحضير والدراسة، فقد تقرر أن تتعاون الأجهزة التنفيذية لتسريع العمليات التنفيذية.
رقم : 1070419
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