أميرعبداللهيان يقدم تقريرا للبرلمان حول مستجدات العلاقات الخارجية

وثمن حسين أمير عبد اللهيان، في اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي اليوم الثلاثاء، دعم اعضاء البرلمان، وخاصة أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، لأداء السياسة الخارجية للحكومة الحالية ووزارة الخارجية ومنتسبي هذه الوزارة، واستعرض الجوانب المختلفة لعلاقات جمهورية إيران الإسلامية مع الدول الأخرى فيما يتعلق بقضايا مثل مجال التعاون في القطاع الاقتصادي، والعلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية مع الصين وروسيا وحقوق ايران المائية في نهر هيرمند والمنافذ الحدودية وآخر تطورات مفاوضات رفع الحظر والعلاقات مع الدول العربية في ضوء إقامة علاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية وأوضح وجهات نظر جهاز السياسة الخارجية الايرانية .



خلال حضوره اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، أجاب أمير عبد اللهيان أيضًا على أسئلة مجتبى رضاخواه ممثل طهران ونائب رئيس لجنة مواءمة خطة التنمية السابعة، ورحمة الله نوروزي، ممثل علي آباد كتول ونائب رئيس لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية، والسيد محمد باك مهر ممثل اهالي بجنوورد ونائب رئيس لجنة الصحة والعلاج حول الموضوعات المذكورة أعلاه.



وقد رافق أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع مساعدي الدبلوماسية الاقتصادية والقنصلية ومجلس الشورى والرعايا الإيرانيين بوزارة الخارجية، وعرضوا وجهات نظرهم في مجال القضايا ذات الصلة.